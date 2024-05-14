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14 мая, 04:01

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Politico: Блинкен на этой неделе посетит Киев

Блинкен на этой неделе посетит Киев

Фото: depositphotos/palinchak

Госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе посетит Украину. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Politico.

Конкретные даты визита Блинкена в Киев не называются, однако источники сообщили, что дороги в украинской столице будут перекрыты службами безопасности во вторник и среду, 14 и 15 мая.

При этом госдепартамент США на данный момент официально не объявлял о поездке Блинкена.

Ранее стало известно, что администрация США пытается ускорить темпы поставок вооружений Украине. Помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан при этом заявлял, что не может гарантировать передачу пакетов военной помощи Киеву каждую неделю.

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