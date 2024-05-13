Салливан: США хотят ускорить передачу оружия Киеву

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Администрация США пытается ускорить темпы поставок вооружений Украине. Об этом заявил помощник американского президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Как раз в ближайшие дни у нас вновь будет то, что мы называем пакет PDA (Presidential Drawdown Authority, выделение помощи непосредственно со складов Пентагона. – Прим. ред.), поскольку мы пытаемся по-настоящему повысить темпы поставок", – приводит его слова ТАСС.

Салливан также рассказал, что Вашингтон пытается добиться от зарубежных союзников поставки Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. При этом он уточнил, что речь не идет сразу о десятках комплексов.

Помощник американского президента заявил, что не будет утверждать, что передача пакетов военной помощи Киеву будет каждую неделю.

Байден ранее объявил о выделении Украине дополнительной помощи на 400 миллионов долларов. В этот пакет вошли дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них, снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, а также патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

