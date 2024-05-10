Новый пакет военной помощи США Киеву включит установки HIMARS

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Новый пакет военной помощи США для Киева на сумму в 400 миллионов долларов включит дополнительные реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы для них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

На данный момент количество установок данного типа, входящее в пакет, не известно.

Кроме этого, от США Украина получит дополнительные снаряды для систем ПВО Patriot, боеприпасы для ПЗРК Stinger, артиллерийские снаряды калибром 155 и 105 миллиметров, ракеты TOW, Javelin и противотанковые комплексы AT-4, БМП Bradley, а также патрульные катера, стрелковое оружие и запчасти.

До этого американский лидер Джо Байден тайно отправил Украине более 100 ракет ATACMS повышенной дальности.

В свою очередь, исполняющий обязанности пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное действие, заявил, что Россия "добьется своего" в ходе спецоперации, несмотря на то что США поставляют Украине все более дальнобойные вооружения.