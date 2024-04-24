Белый дом рассчитал, что объема одобренных средств для Украины хватит на год

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Белый дом рассчитывает, что одобренных конгрессом США 61 миллиарда долларов для Украины хватит на весь 2024 год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника президента Штатов по национальной безопасности Джейка Салливана.

"Мы рассчитываем, что то количество ресурсов, которое у нас есть сейчас, позволит нам продолжить обеспечивать Украину всем необходимым в течение 2024 года", – сказал он.

Американский президент Джо Байден 24 апреля подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Он уточнял, что уже поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Киеву в размере до 145 миллионов долларов.