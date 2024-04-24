Байден поручил выделить Украине до 145 млн долларов

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Американский президент Джо Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену выделить помощь Киеву в размере до 145 миллионов долларов. Об этом следует из меморандума на сайте Белого дома.

"Настоящим я делегирую госсекретарю полномочия <...> определить важность для интересов безопасности США выделения до 145 миллионов долларов помощи Украине", – отмечается в сообщении.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику. В общей сложности Украине планируют передать 60,84 миллиарда долларов.

По данным СМИ, Вашингтон уже тайно передал оперативно-тактические ракеты ATACMS Киеву в марте. Поставка ракет держалась в тайне по просьбе украинской стороны.

Ранее Байден в ходе телефонных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что США оперативно дадут Киеву новый пакет помощи. Американский лидер указал, что это поможет восстановить главную инфраструктуру государства, а также поддержит реформы на пути к "евроатлантической" интеграции.

