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Украина с мая столкнется с трудностями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Как он утверждает, ситуация не является катастрофичной, однако проблемы все-таки возникнут с середины мая. Он объяснил это тем, что российские власти начнут использовать комплексный подход не только на поле боя, но и внутри политического устройства Украины.

По информации издания, глава ГУР мог подразумевать истечение 20 мая президентских полномочий у действующего президента страны Владимира Зеленского.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя указал на то, что Зеленский станет нелегитимным с 21 мая 2024 года, так как он не стал проводить в стране президентские выборы.

Однако глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что разговоры о легитимности Зеленского могут и не потребоваться, так как нужно еще "дожить" до этого срока.

