Politico: Украина тайно получила от США ракеты ATACMS в марте

Фото: John Hamilton/U.S. Army via AP

Вашингтон тайно передал оперативно-тактические ракеты ATACMS Киеву в марте. Они применялись уже дважды, сообщает издание Politico.

"Киев уже дважды использовал это оружие для ударов глубоко в российском тылу", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Пентагон объяснил РИА Новости, что поставка ракет держалась в тайне по просьбе украинской стороны.

До этого американский сенатор Марк Уорнер заявлял, что Вашингтон может начать отправку ракет ATACMS Киеву на следующей неделе. Он уточнил, что это будет пакет дальнобойных комплексов. Сенатор также напомнил, что поставки ракет предусмотрены законопроектом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и иные вооружения на сумму до 300 миллионов долларов. В новый пакет военной помощи войдут снаряды GMLRS и снаряды для 155-миллиметровых гаубиц.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.

