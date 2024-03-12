США объявят об отправке на Украину тактических ракет ATACMS – СМИ

Фото: AP Photo/South Korea Defense Ministry

Соединенные Штаты отправят на Украину тактические ракеты ATACMS и иные вооружения на сумму до 300 миллионов долларов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, Белый дом объявит об этом 12 марта. Кроме того, в новый пакет военной помощи войдут снаряды GMLRS и снаряды для 155-миллиметровых гаубиц.

Штаты не исключают возможности поставок Киеву ракет ATACMS повышенной дальности, говорил в феврале координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Накануне стало известно, что Белый дом заложил в проект федерального бюджета страны на 2025 год запрос к конгрессу США о выделении 61,4 миллиарда долларов на поддержку Киева.

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