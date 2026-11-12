Путин обсудил с лидерами ОДКБ итоги переговоров по Украине в Абу-Даби

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Владимир Путин затронул украинскую тему в ходе общения с лидерами стран ОДКБ, в том числе обсудил результаты переговоров в Абу-Даби. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС.

Представитель Кремля подтвердил, что вопрос поднимался во время беседы глав государств за закрытыми дверьми. На уточняющий вопрос журналистов он ответил утвердительно.

Переговоры представителей России, США и Украины состоялись в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский.

По итогам встречи Мединский рассказал, что основное внимание участники уделили архитектуре европейской безопасности. Кроме того, стороны договорились провести новый масштабный обмен пленными между Россией и Украиной.