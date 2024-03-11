Белый дом запросил у конгресса США 61,4 миллиарда долларов для поддержки Киева в 2025 году

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Белый дом заложил в проект федерального бюджета страны на 2025 год запрос к конгрессу США о выделении 61,4 миллиарда долларов на поддержку Киева. Об этом пишет ТАСС.

Из документа следует, что США якобы не смогут предоставлять необходимую помощь Украине, если конгресс не примет решение по этому вопросу. Также Штаты планируют потратить 1,5 миллиарда долларов на "сдерживание России".

В целом Вашингтон планирует продолжить модернизацию "ядерной триады", инфраструктуры и командования для усиления сдерживания.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Украина "может остановить Путина" при военной поддержке США. Байден уверен, что Россия якобы не остановится на Украине.

По мнению украинского депутата Роксолана Пидласа, задержка военной и финансовой помощи со стороны Запада вынуждает Киев рассматривать различные запасные планы. Основной план заключался в том, что США и ЕС начнут выдавать новую помощь в январе текущего года.

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