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02 ноября, 10:18

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AP: пираты захватили иранское рыболовецкое судно у берегов Сомали

Пираты захватили иранское рыболовецкое судно у берегов Сомали

Фото: 123RF.com/sahachat

Пираты захватили иранское рыболовецкое судно Azini, на борту которого находились 23 человека, у северо-восточного побережья Сомали. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Associated Press.

Нападение произошло между прибрежными городами Бандар-Бейла и Хафун. По данным источника агентства в морской полиции автономного региона Пунтленд, в захвате участвовали 12 пиратов. На борту находились 21 гражданин Ирана и два сомалийских охранника. Информация об их состоянии пока не раскрывается.

При этом в Центре морской безопасности Индийского океана (MSCIO) предупредили, что пираты могут использовать судно в качестве плавучей базы для нападений на торговые корабли. Военно-морская операция Евросоюза "Аталанта" уже начала расследование инцидента и призвала другие суда в этом районе соблюдать осторожность и сообщать о подозрительной активности.

Ранее неизвестные захватили грузовое судно всего в шести милях от прибрежного сомалийского города Гаракад и увели его в территориальные воды страны. Тогда вышло предупреждение, что проходить этот район стоит с осторожностью и сообщать обо всем подозрительном, пока идет расследование.

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