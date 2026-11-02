МВД России пресекло деятельность хакерской группы "Вася Грек"

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

Сотрудники МВД России пресекли деятельность криминальной группы, специализировавшейся на целевых фишинговых атаках против российских и зарубежных компаний. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в мессенджере MAX.

Злоумышленники действовали под псевдонимом "Вася Грек" и маскировали вредоносные программы под бухгалтерские документы. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники бюро специальных технических мероприятий и управления по борьбе с киберпреступностью обнаружили цифровой след группировки и пресекли ее деятельность.

При обысках правоохранители изъяли компьютерную технику и средства связи. По фактам хищения денежных средств и распространения вредоносных программ возбуждены уголовные дела. Предполагаемый организатор схемы заключен под домашний арест. Двое его сообщников находятся под подпиской о невыезде.

Ранее мошенники начали внедрять в свои схемы возможности внесения денег по QR-коду. Обман строится на том, что жертву убеждают отправиться к банкомату, после чего пересылают в мессенджер сгенерированный QR-код или его скриншот.

