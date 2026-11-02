Врач Кашух: блюда из насекомых могут вызывать судороги и тяжелую аллергию

Фото: 123RF.com/grigory_bruev

Дегустация насекомых во время путешествий по экзотическим странам может обернуться тяжелой аллергической реакцией, отравлением и неврологическими нарушениями. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Екатерину Кашух.

По словам специалиста, в странах Азии, Африки и Латинской Америки употребление подобных продуктов имеет давние традиции, однако для непривычного к ним организма такая еда может представлять опасность.

Одним из основных рисков эксперт назвала аллергические реакции. Белки насекомых, в частности тропомиозин и аргининкиназа, по структуре схожи с белками ракообразных и пылевых клещей.

Поэтому у людей с непереносимостью морепродуктов употребление таких блюд может спровоцировать тяжелую аллергию, вплоть до отека Квинке и анафилаксии. При этом термическая обработка не устраняет опасность, поскольку эти белковые соединения сохраняются даже после нагревания.

Еще одна угроза связана с употреблением насекомых, выловленных в дикой природе. Они могут вырабатывать защитные токсины или накапливать вредные вещества из окружающей среды. В частности, в медицинских публикациях описаны случаи острых неврологических нарушений, сильного головокружения и судорог после употребления личинок диких ос.

Помимо этого, панцири членистоногих способны накапливать тяжелые металлы, включая свинец и кадмий. Поэтому насекомые, собранные вблизи автомобильных дорог или промышленных объектов, могут представлять дополнительную опасность для здоровья.

Кашух отметила, что относительную безопасность может обеспечить продукция специализированных сертифицированных ферм, где контролируют условия выращивания и рацион насекомых. Жарка и варка также позволяют уничтожить паразитов. При этом покупка обжаренных кузнечиков и личинок на уличных рынках сопряжена с неконтролируемыми рисками.

Врач рекомендовала людям с аллергией на ракообразных полностью отказаться от подобных гастрономических экспериментов. Остальным туристам также следует учитывать возможные последствия употребления непривычных продуктов.

Ранее в китайском городе Шуньдэ провинции Гуандун представили необычный десерт – яичные тарталетки с хрустящими жуками-плавунцами. Новинка вызвала неоднозначную реакцию в соцсетях: одни посетители приезжают попробовать угощение из других городов, другие признаются, что сама мысль о таком блюде вызывает у них отвращение.

Владелец заведения утверждает, что насекомые обладают питательной и лечебной ценностью, а после специальной обработки приобретают хрустящую текстуру.

