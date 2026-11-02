Йотова станет седьмым президентом Болгарии в январе 2027 года

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Илияна Йотова сохранит пост президента Болгарии по итогам второго тура выборов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны, обработавшей 99,95% протоколов.

Вместе с кандидатом в вице-президенты Кирилом Вылчевым она получила поддержку 57,581% избирателей – за эту пару проголосовали более 1,093 миллиона человек. Их соперники Андрей Гюров и Георгий Кандев набрали 39,467% голосов, что составляет около 750 тысяч избирателей. Еще 2,952% участников голосования, или примерно 56 тысяч человек, не поддержали ни одного из кандидатов.

Подсчет голосов практически завершен – оставшиеся 0,05% протоколов не смогут повлиять на результаты. ЦИК представит окончательные итоги выборов и данные о явке не позднее 4 ноября после повторной проверки результатов.

Йотова и Вылчев должны вступить в должности президента и вице-президента Болгарии 22 января 2027 года. Их полномочия рассчитаны на 5 лет.

Ранее бывший исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Гюров признал поражение во втором туре президентских выборов и поздравил Йотову и Вылчева с победой. Он поблагодарил граждан за участие в голосовании и призвал общество к единству.

Второй тур выборов прошел 1 ноября. Президент Болгарии выполняет преимущественно представительские функции, однако имеет право вето на законы, может назначать техническое правительство в предусмотренных конституцией случаях и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.

