Второго амурского тигра из России выпустили в дикую природу в Казахстане

Фото: телеграм-канал Minecology

В государственном природном резервате "Иле-Балхаш" на юго-востоке Казахстана в естественную среду обитания вернули еще одного амурского тигра, переданного Россией в рамках программы восстановления популяции. Об этом сообщило министерство экологии и природных ресурсов республики.

Самца по кличке Амур выпустили 31 октября. Перед этим он прошел ветеринарное обследование и испытания в специальном адаптационном вольере. Специалисты проверили охотничьи навыки животного, его способность самостоятельно добывать пищу и реакцию на присутствие человека. Для отслеживания перемещений тигра оснастили спутниковым ошейником.

"Хочу выразить особую благодарность российской стороне, прежде всего Центру "Амурский тигр" и его специалистам, за поддержку и непосредственное участие в реализации программы", – сказал министр экологии и природных ресурсов страны Алибек Куантыров.

В ведомстве отметили, что Амур стал вторым хищником, которого вернули в дикую природу Казахстана в рамках программы реинтродукции. Первая выпущенная 31 июля тигрица по кличке Умит успешно приспосабливается к естественным условиям и уже самостоятельно охотится.

Еще два тигренка, которых доставили в республику вместе со взрослыми особями, пока остаются под наблюдением специалистов. Решение об их выпуске примут, когда животные достигнут необходимого возраста и пройдут соответствующие испытания.

Переданных Россией Казахстану амурских тигров доставили из Хабаровска в Алма-Ату самолетом, а затем на вертолетах перевезли в резерват "Иле-Балхаш", где они проходили адаптацию под наблюдением специалистов. Взрослых особей можно выпускать в дикую природу уже через 2 месяца, а тигрят к этому этапу готовят около 1 года.

Программа направлена на восстановление популяции туранских тигров, вымерших в Казахстане к 1948 году.

