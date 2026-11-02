Need To Know: супруги из Британии умерли с разницей в 33 часа после 53 лет брака

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Супруги Даг и Джин Сибридж, прожившие вместе 53 года, скончались в городе Бертон-апон-Трент в Великобритании с разницей в 33 часа. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на портал Need To Know.

Первым после непродолжительной болезни умер Даг. Его супруга тяжело переживала потерю мужа. Она сообщила о смерти партнера в соцсетях и назвала его главной опорой семьи. Менее чем через двое суток Джин умерла. Родные считают, что женщина не смогла перенести разлуку с человеком, которому посвятила почти всю жизнь.

Даг и Джин зарегистрировали брак 22 сентября 1973 года. Как рассказали родственники, они были не только любящими супругами, но и лучшими друзьями, которые почти никогда не расставались. Близкие сообщили, что пара прожила жизнь, наполненную любовью, добротой и смехом.

Родные организовали сбор денег на похороны пары, которые запланированы на 6 ноября. Члены семьи призвали посетивших церемонию отказаться от строгого дресс-кода и выбрать комфортную одежду, чтобы проститься с Дагом и Джин в теплой, непринужденной обстановке.

Ранее житель Канады Марк Хербст в 69 лет установил мировой рекорд, став самым пожилым мужчиной, совершившим кругосветное путешествие на велосипеде. Он сделал это в память о своей жене Джеки, которая умерла в 2021 году. Пара прожила вместе 25 лет.

Мужчина начал путешествие 8 января 2025 года в Бангкоке и 27 ноября, спустя 324 дня, вернулся туда же. За это время мужчина проехал более 30 тысяч километров и пересек 25 стран. Во время поездки мужчина развеивал прах жены в тех местах, которые они мечтали посетить вместе.

