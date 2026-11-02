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02 ноября, 11:56

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Mash: бренд Aurus снизит цену модели Senat на 10 млн рублей

Бренд Aurus снизит цену модели Senat на 10 млн рублей – СМИ

Фото: aurusmotors.com

Российский автомобильный бренд Aurus снизит стоимость седана Senat на 10 миллионов рублей – так компания рассчитывает быстрее распродать автомобили 2026 года выпуска. Об этом сообщает канал Mash в мессенджере MAX.

Покупателям предлагают премиальный автомобиль за 40 миллионов рублей вместо обычных 49–50 миллионов. Речь идет о нескольких машинах нынешней версии.

В компании выразили надежду, что такая скидка поможет приблизиться к выполнению плана продаж. По словам продавцов, в 2027 году эта версия будет стоить минимум 50–52 миллиона рублей. Рестайлинговый Senat пока доступен только под заказ – от 49 миллионов рублей. Готовых машин нет, выдачу обещают в период с апреля по июнь в следующем году.

В данный момент при оформлении авто продавцы гарантируют сохранение цены. В 2027 году стартовый прайс обновленного седана должен вырасти минимум до 55 миллионов рублей, указали журналисты.

Ранее сообщалось, что бренд Haval, став самым востребованным, возглавил авторынок Москвы в 2026 году. С января по сентябрь в столице зарегистрировали 124,8 тысячи новых машин, что на 13% больше результата годичной давности. Кроме того, новые отечественные бренды заняли в Москве 22,2 против 20,9% рынка по России.

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