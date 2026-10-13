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13 октября, 11:59

Транспорт

Российский бренд "Амберавто" не продал ни одной машины в сентябре

Фото: ТАСС/Александр Мелехов

В России в сентябре не зарегистрировали ни одного нового электроседана "Амберавто А5". Об этом сообщил телеграм-канал портала "Китайские автомобили" со ссылкой на данные "Автостат Инфо".

Месяцем ранее, в августе, регистрацию прошла одна такая машина, а в июле – три.

Продажи модели приостановлены: компании необходимо получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Прежнее заключение об оценке типа транспортного средства (ЗОТТС), на основании которого продавались автомобили предыдущих партий, действовало до конца 2025 года. Для машин, произведенных с 1 января 2026 года, требуется оформление ОТТС.

Генеральный директор компании "Автоторг" Дмитрий Степин ранее рассказывал, что документ рассчитывают получить в ближайшее время, а продажи начать в октябре – ноябре. По его словам, на 2026 год запланирован выпуск примерно 3 200 электроседанов. Из них около тысячи уже собраны и хранятся на складе в Московском регионе.

О выпуске новой партии "Амберавто А5" калининградский "Автотор" объявил летом. До конца года планировалось произвести около 3,5 тысячи таких машин. Электроседан оснащается двигателем мощностью 160 лошадиных сил и батареей емкостью 63 киловатт-часа. Заявленный запас хода – до 520 километров по циклу CLTC.

Ранее компания Volkswagen представила электрический кроссовер ID. Tiguan. Старт продаж намечен на 2027 год. Отмечалось, что новая модель заменит в линейке ID.4 и ID.5, однако классический Tiguan останется.

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