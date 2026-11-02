People: братья-миллионеры приговорены к 30 годам тюрьмы в США за торговлю людьми

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Федеральный суд Манхэттена в США назначил братьям Орену, Алону и Талу Александеровым 30 лет лишения свободы каждому по делу о торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Об этом сообщает People.

40-летний Тал и 39-летние близнецы Орен и Алон были признаны виновными еще в марте. Выяснилось, что мужчины использовали богатство и социальный статус, чтобы заманивать женщин на вечеринки и в дорогие дома, где жертвам давали наркотические вещества, а после насиловали их.

Оглашая приговор, судья Валери Кэпрони назвала действия братьев "чудовищным". Она сравнила злоумышленников с доктором Джекиллом и мистером Хайдом из романа Роберта Стивенсона.

"Ваши преступления опустошили их жизни", – заявила она, говоря о жертвах подсудимых.

Разбирательство стало одним из крупнейших по делам, связанным с сексуальными преступлениями в Нью-Йорке за последние годы. В ходе судебных заседаний 11 женщин, некоторые из которых на момент преступлений были несовершеннолетними, сообщили, что братья дарили им подарки, летали с ними в Аспен и на Багамы, а после подмешивали запрещенные вещества в напитки и насиловали. По словам прокуроров, жертвами за два десятилетия стали не менее 70 женщин.

Помимо тюремного срока, каждому назначен штраф в размере около 300 тысяч долларов (примерно 24,1 миллиона рублей). Орен также обязан выплатить дополнительные 50 тысяч долларов (около 4,2 миллиона рублей) за съемку кадров сексуального насилия над 17-летней девушкой.

Братья были заключены под стражу с момента ареста, который произошел в 2024 году. Свою вину они не признали и заявили о намерении подать апелляцию.

Ранее суд по тяжким уголовным делам азиатской части Стамбула приговорил 44-летнюю жительницу района Санджактепе к 30 годам лишения свободы. Женщину признали виновной в том, что она с шести лет принуждала свою дочь к занятию проституцией.

По данным СМИ, обвиняемая организовывала для дочери встречи с четырьмя мужчинами в их квартирах за денежное вознаграждение. Девочка сообщила экспертам, что подвергалась сексуальному насилию. Мать на допросах отвергала все обвинения.

