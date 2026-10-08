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08 октября, 16:36

Происшествия

Дизайнер Гоша Рубчинский отрицает обвинения в педофилии и сексуализированном насилии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Дизайнер Гоша Рубчинский не признает обвинения в педофилии и сексуализированном насилии, выдвинутые в его адрес. Об этом его представители заявили "Афише Daily".

Как сказали представители дизайнера, речь идет о серьезных заявлениях, которые требуют тщательной проверки. В таких случаях выводы должны опираться на факты и доказательства. Они призвали не делать заключений без подтверждений.

Уже опубликованные материалы были переданы юристам. Именно они определят, как дальше защищать репутацию Рубчинского.

Дизайнера обвинил в педофилии Василий Еремин (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ), который раньше неофициально работал на показах. По его словам, когда ему было 15, Рубчинский настоял на сексуальной близости. Пострадавший добавил, что рассказал о случившемся, поскольку хочет помочь другим людям, которые столкнулись с подобным.

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