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22 февраля, 23:32

Политика

США допускают возможность поставок Киеву ракет ATACMS повышенной дальности

Фото: ТАСС/AP

США не исключают возможности поставок Киеву ракет ATACMS повышенной дальности. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы все еще ведем с украинцами переговоры относительно ATACMS большей дальности", – приводит его слова ТАСС.

Кирби подчеркнул, что эту возможность "никто не убирал со стола переговоров".

В декабре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Он заявил об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

Российский посол в США Анатолий Антонов, комментируя ситуацию, отметил, что планы американцев на отправку дальнобойных боеприпасов перечеркивают все разговоры Вашингтона о желании добиться скорейшего завершения конфликта.

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