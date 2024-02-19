США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности – СМИ

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Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву ракет ATACMS большей дальности, чем раньше. Об этом говорится в материале NBC News.

"Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", – отмечается в статье.

Однако в настоящее время нет окончательного решения о выделении средств на такие поставки. По данным одного из военных чиновников, у Соединенных Штатов ограниченные запасы комплексов ATACMS, а это значит, что Вашингтон вряд ли будет передавать ракеты без дополнительного финансирования.

Источники телеканала считают, что США могут обратиться к союзникам с просьбой отправить эти ракеты на Украину или пополнить запасы Вашингтона.

В декабре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Он сказал об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что планы американцев на отправку дальнобойных боеприпасов перечеркивают все разговоры Вашингтона о желании добиться скорейшего завершения конфликта.



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