19 февраля, 17:08Политика
США хотят передать Украине ракеты ATACMS большей дальности – СМИ
Фото: AP Photo/U.S. Army/John Hamilton
Вашингтон прорабатывает возможность передачи Киеву ракет ATACMS большей дальности, чем раньше. Об этом говорится в материале NBC News.
"Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", – отмечается в статье.
Однако в настоящее время нет окончательного решения о выделении средств на такие поставки. По данным одного из военных чиновников, у Соединенных Штатов ограниченные запасы комплексов ATACMS, а это значит, что Вашингтон вряд ли будет передавать ракеты без дополнительного финансирования.
Источники телеканала считают, что США могут обратиться к союзникам с просьбой отправить эти ракеты на Украину или пополнить запасы Вашингтона.
В декабре прошлого года украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Он сказал об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.
В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что планы американцев на отправку дальнобойных боеприпасов перечеркивают все разговоры Вашингтона о желании добиться скорейшего завершения конфликта.
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией конфликта
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