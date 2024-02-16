Лавров заявил, что ЕС хочет передать ВСУ дальнобойное оружие для удара по "сердцу РФ"

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Евросоюз рекомендует Украине делать ставку на дальнобойное оружие, чтобы "доставать до сердца России", заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины", пишет РИА Новости.

"Тем самым опять сеять смуту, панику, подрывать доверие народа", – уточнил он, описывая план ЕС.

По его словам, такие рекомендации Киев получил после понимания Европы о том, что обычными методами на поле боя победить не выйдет. Также он уверен, что Великобритания в данном конфликте ведет себя даже агрессивнее США. В целом Запад, говорит Лавров, использует Украину для сдерживания РФ.

"Украина, получившая от Советского Союза, Российской империи богатейший промышленный потенциал, превратилась в самое бедное государство Европы. <...> Киевские власти – это просто уже всеми признанный международный попрошайка", – сказал он.

При этом в стране продолжается курс на уничтожение "всего русского", несмотря на то что 80% населения удобнее общаться на русском языке, чем на украинском, привел данные статистики Лавров.

Кроме того, в вопросе мирных переговоров мяч находится на стороне Киева, поэтому лидер страны Владимир Зеленский, говорит глава МИД, сначала должен отозвать декрет, который отменяет диалог с РФ. Также глава российского дипломатического ведомства указал на попытки втянуть в западный вариант "формулы мира" страны Юга и Востока.

По его мнению, данный путь тупиковый, так как представляет собой капитуляцию России. В него лишь добавили пару нейтральных пунктов, чтобы заманить другие страны, отметил Лавров.

"Мы делали столько уступок, жестов доброй воли <...> исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке", – добавил он.

Ранее немецкий Бундестаг большинством голосов отклонил проект отправки на Украину дальнобойных крылатых ракет Taurus. Против этого высказались 485 депутатов, а за – 178 человек. Еще трое воздержались.

В свою очередь, российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что планы США на отправку дальнобойных боеприпасов перечеркивают любые разговоры Вашингтона о желании добиться скорейшего завершения конфликта.

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