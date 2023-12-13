Зеленский попросил США дать Украине ракеты ATACMS – СМИ

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Белый дом попросил предоставить украинской стороне ракеты ATACMS большей дальности. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источник.

Он уточнил, что украинский лидер попросил об этом во время разговора со спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

12 декабря Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с американским лидером Джо Байденом. До этого он пообщался с Джонсоном.

По результатам встречи Байден подписал указ о выделении нового пакета военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. Президент США призвал конгресс согласовать дополнительное финансирование на поддержку Киева.

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