03:00Политика
В СБ ООН заявили, что выклянченное Зеленским в США оружие будет перемолото РФ
Фото: ТАСС/AP/Eduardo Munoz Alvarez
Все оружие, которое президент Украины Владимир Зеленский сможет выпросить в ходе визита в США будет перемолото армией РФ или просто брошено. Об этом заявил на заседании Совбеза ООН первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский.
"Сколько бы оружия ни выклянчил украинский диктатор в ходе своего начинающегося циркового представления с протянутой рукой в США, все оно будет либо перемолото российской армией на поле боя, либо попросту брошено", – приводит его слова РИА Новости.
Полянский отметил, что этот факт уже признается ведущими западными военными экспертами. Он подчеркнул, что поставки оружия не повлияют на выполнение Россией целей СВО и задался вопросом, кому Запад собирается поставлять вооружения, если "все меньше и меньше украинцев готовы умирать за антинародный режим Зеленского".
По мнению первого зампостпреда РФ, тонущий киевский режим может "затянуть в свою воронку" и США с партнерами.
Зеленский в своем первом публичном выступлении в ходе визита в США раскритиковал конгресс за непринятие решения о согласовании дальнейшей помощи Киеву.
При этом в Вашингтоне сообщали, что планируют до конца декабря объявить о новом пакете военной помощи Украине.
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