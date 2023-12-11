В США заявили, что объявят о выделении новой помощи Украине в декабре

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Вашингтон планирует объявить о новом пакете военной помощи Киеву до конца декабря, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби.

"Я бы в полной мере ожидал, что мы объявим о дополнительной военной помощи до конца месяца", – передает ТАСС его слова.

Что касается приглашения украинского лидера Владимира Зеленского в США, Кирби подчеркнул, что инициатива исходила именно от американского президента Джо Байдена. По словам представителя Белого дома, сейчас лучшее время для визита главы киевского режима в Штаты.

В свою очередь, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил, что выделение средств на поддержку Украины остается заблокированным на данный момент. Он уточнил, что решение могут принять 14–15 декабря.

"Сейчас не время ослаблять поддержку Украины, напротив, – сейчас время ее усиливать", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Байден пригласил Зеленского в Белый дом. В заявлении говорилось, что американский президент пригласил украинского коллегу, "чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США по поддержке народа Украины" в конфликте с Москвой. Сам Зеленский подтвердил визит.

Политолог Сергей Станкевич предположил, что встреча двух лидеров будет носить лоббистский характер. По его мнению, Зеленский и Байден попытаются надавить на конгресс и обсудят возможную "спасательную операцию", которая позволит не оставить Украину без финансирования.



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