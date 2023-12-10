Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря

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Американский лидер Джо Байден пригласил Владимира Зеленского в Белый дом 12 декабря, сообщается на сайте администрации США.

В свою очередь, офис президента Украины сообщил в своем телеграм-канале, что визит в Штаты начнется 11 декабря.

Белый дом опубликовал заявление своего пресс-секретаря Карин Жан-Пьер, которая добавила, что американский президент пригласил украинского коллегу, "чтобы подчеркнуть непоколебимую приверженность США по поддержке народа Украины" в конфликте с Москвой.

"В то время, как Россия наращивает удары с использованием ракет и дронов против Украины, лидеры обсудят неотложные нужды Украины и жизненно важное значение продолжающейся поддержки США в этот критический момент", – следует из заявления Жан-Пьер.

Между тем в администрации президента Украины уточнили, что Зеленский в ходе встреч в Штатах намерен сосредоточиться на "обеспечении единства США, Европы и мира в поддержке Украины".

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у американской стороны осталось около 1 миллиарда долларов для финансирования восполнения собственных запасов оружия и боеприпасов. Она уточнила, что большая часть выделяемых на Киев средств достается американскому ВПК, который, между тем, предлагает рабочие места.

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