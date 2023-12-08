Украина должна понять, что ценой жизни ее граждан США зарабатывают миллиарды – Песков

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Власти Украины должны понять, что США зарабатывают миллиарды ценой жизней украинцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что около 90% американских средств, выделенных на военную помощь Украине, в действительности направили в военно-промышленный комплекс США. По словам Пескова, американцы – весьма прагматичны, и их главная цель – в личном благосостоянии.

"Украина должна понять, что она не является главной заботой для США. Главной заботой для США всегда были сами американцы. Причем даже ценой большого количества жизней тех же самых украинцев", – подчеркнул Песков.

Он добавил, что именно американцы зарабатывают миллиарды долларов на дорогих энергоносителях, на газе, который они поставляют в Европу, и на нефти. Они обеспечивают себе рабочие места, повышенные сборы налогов, загружая свое производство заказами на снаряды и военную технику, продолжил представитель Кремля.

По его мнению, слова Блинкена являются красноречивым признанием.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что из всего объема военной помощи Вашингтона Киеву 90% были потрачены в самих Соединенных Штатах. Данные средства, по его словам, потратили на производство передаваемого ВСУ вооружения. Это создало больше рабочих мест в США, а также увеличило рост американской экономики, добавил Блинкен.

По этой причине Соединенным Штатам нужно продолжать предоставлять военную поддержку Киеву, заявил госсекретарь.

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