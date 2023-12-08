Такер Карлсон заявил, что шеф Пентагона угрожал конгрессменам из-за финансирования Украины

Фото: 123RF/palinchak

Глава Пентагона Ллойд Остин угрожал членам палаты представителей конгресса США отправить их родственников на боевые действия против РФ, если конгрессмены не одобрят выделение дополнительных средств на поддержку Украины. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X.

"Министр обороны Ллойд Остин сообщил членам парламента, что если они не выделят больше денег на (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) Зеленского, то "мы отправим ваших дядей, кузенов и сыновей воевать с Россией", – написал Карлсон.

Журналист отметил, что администрация американского президента Джо Байдена перешла к открытым угрозам гражданам США из-за Украины.

Ранее Такер Карлсон заявил, что американские власти лгали, когда публично допускали возможность поражения России в конфликте с Украиной. По мнению журналиста, администрация Байдена никогда не признается, что поддержка Украины обернулась трагедией.

До этого Джо Байден в специальном обращении призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины, заявив, что "это не может ждать". Он подчеркнул, что конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул.



Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ