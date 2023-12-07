Законопроект о помощи Киеву не прошел голосование в Сенате США

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Законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню не прошел процедурное голосование в американском Сенате. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты Конгресса.

Данная инициатива предусматривала выделение дополнительные бюджетных ассигнований в размере 106 миллиардов долларов, в том числе 61 миллиард долларов на помощь Киеву.

Ранее американский президент Джо Байден в специальном обращении призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Украины, заявив, что "это не может ждать". Он подчеркнул, что конгресс должен утвердить дополнительное финансирование Украины до начала рождественских каникул.

До этого стало известно, что Вашингтон выделил Киеву 175 миллионов долларов военной помощи. Однако, как отметил американский госсекретарь Энтони Блинкен, этот пакет может быть последним.

В частности, по словам руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера, администрация Штатов исчерпает средства для поддержки Украины в ближайшие недели. При этом дальнейшая помощь будет невозможна без дополнительной поддержки конгресса США.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ