США выделили новую военную помощь Украине на 175 млн долларов

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Вашингтон выделил Киеву 175 миллионов долларов военной помощи. Однако американский госсекретарь Энтони Блинкен отметил, что этот пакет может быть последним. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, на Украину отправят боеприпасы для систем противовоздушной обороны и стрелкового оружия, РСЗО HIMARS и артиллерии, а также противорадарные ракеты HARM, противотанковые комплексы и другие виды вооружений.

"Если конгресс не одобрит запрос президента на дополнительное финансирование национальной безопасности, это станет одним из последних пакетов оборонного содействия, которые мы предоставляем Украине", – подчеркнул он.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что администрации США будет крайне тяжело обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований на помощь Киеву.

В свою очередь, республиканцы в сенате сообщили, что не поддержат запрос о выделении помощи Украине без решений по охране американской границы. При этом лидер партийного меньшинства Митч Макконнелл добавил, что республиканцы не согласны с существующим вариантом проекта помощи Киеву.



Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины