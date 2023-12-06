В США заявили о больших рисках того, что Украина проиграет в СВО

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Вашингтон понимает, что без помощи Запада существует большой риск поражения Киева в конфликте, отметил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Существует большой риск того, что Украина может проиграть", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Кирби заявил, что администрации США будет крайне тяжело обеспечить необходимую Украине военную поддержку без одобрения конгрессом США дополнительных ассигнований на помощь Киеву.

До этого говорилось, что конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года. В частности, конгрессмен Майк Ли заявил изданию American Conservative, что власти США игнорируют нужды национальной безопасности страны, заставляя сенат выписывать все более солидный чек Киеву.



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