Конгресс США может не одобрить помощь Украине даже в начале 2024 года – СМИ

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Если американский конгресс будет рассматривать поддержку Украины отдельно от финансирования Израиля, то не сможет одобрить помощь Киеву даже в начале следующего года. Об этом пишет издание American Conservative.

Как сообщают авторы статьи, республиканцы недовольны новым законопроектом о совмещенном финансировании Украины и Израиля, который предлагает лидер демократов в сенате США Митч Макконнелл.

В частности, конгрессмен Майк Ли заявил в интервью изданию, что власти США игнорируют нужды национальной безопасности страны, заставляя сенат выписывать все более солидный чек Киеву. Такого же мнения придерживается сенатор Рик Скотт, назвав политику американской администрации беззаконием.

Представитель Техаса в нижней палате конгресса Чип Рой сообщил, что запретил бы упоминать в конгрессе Украину до тех пор, пока Белый дом не займется защитой границ от мигрантов.

Ранее сообщалось, что сенат США проведет голосование 4 декабря по пакетному запросу американского лидера Джо Байдена на помощь Киеву, Израилю и прочие цели нацбезопасности.

До этого в Пентагоне заявили, что Вашингтон сможет продолжать поддерживать украинские власти только в том случае, если конгресс США одобрит выделение дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку Киева.