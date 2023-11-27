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Сенат США проведет голосование 4 декабря по пакетному запросу американского лидера Джо Байдена на помощь Киеву, Израилю и прочие цели нацбезопасности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на письмо лидера демократов в сенате Чака Шумера.

По его словам, рассмотрение и принятие этого законопроекта представляется одной из важнейших задач, предстоящих решить членам американского конгресса. Шумер заявил, что данные приоритеты нацбезопасности взаимосвязаны и требуют двухпартийных действий конгресса.

Ранее бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США отправили на Украину почти все военные запасы, системы вооружения и боеприпасы.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощь Украине со стороны НАТО не окажет никакого влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению СВО.

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