24 ноября, 19:24Политика
Канада передаст Киеву 11 тыс винтовок и свыше 9 млн патронов
Фото: depositphotos/11354851
Канада передаст украинской стороне 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции по итогам саммита Канада – Евросоюз, пишет ТАСС.
Глава канадского правительства также добавил, что его страна и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощь украинской стороне со стороны НАТО не окажет влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению спецоперации.
Вместе с тем представитель президента РФ согласился со словами главы Пентагона Ллойда Остина, что у США нет для ВСУ "волшебной палочки", чтобы те смогли победить. Однако Песков отметил, что Альянс будет и дальше направлять Украине вооружение, увеличивать степень их тактико-технических характеристик.
Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины
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