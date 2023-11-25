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США отправили на Украину почти все военные запасы и боеприпасы, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

Как сообщил Макгрегор, США отправили на Украину почти все военные запасы, системы вооружения и боеприпасы.

"Война на Украине проиграна", – написал Макгрегор в социальной сети X.

Ранее стало известно, что Канада передаст украинской стороне 11 тысяч штурмовых винтовок и свыше 9 миллионов патронов. Об этом канадский премьер-министр Джастин Трюдо сообщил на пресс-конференции по итогам саммита "Канада – Евросоюз". Глава канадского правительства также добавил, что его страна и ЕС продолжат оказывать военную поддержку Киеву.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что помощь украинской стороне со стороны НАТО не окажет влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению спецоперации.