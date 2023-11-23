Песков заявил, что помощь НАТО не поможет Украине на поле боя

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Помощь Украине со стороны НАТО не окажет никакого влияния на ход событий в зоне боевых действий и на решимость РФ по продолжению СВО. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кроме того, он согласился с заявлениями главы Пентагона Ллойда Остина, что у США нет для киевского режима "волшебной палочки", чтобы те смогли победить в конфликте с Россией.

При этом пресс-секретарь президента РФ высказал уверенность, что Альянс будет и дальше направлять Украине вооружение, увеличивать степень их тактико-технических характеристик и больше вовлекаться в конфликт, несмотря на "раздумья и внутренние мучения".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский признал, что Вооруженным силам Украины придется отступить, если западные союзники перестанут оказывать помощь Киеву. По его словам, сейчас он сосредоточен на том, чтобы получать помощь от Запада, фокус которого смещается из-за ситуации на Ближнем Востоке. Так, на Украину сократились поставки 155-миллиметровых снарядов.



Экс-разведчик США заявил, что у НАТО не осталось боеприпасов для Украины