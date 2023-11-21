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03:26

Политика

Глава Пентагона заявил, что у США нет "волшебного оружия" для Украины

Фото: 123RF/palinchak

У Соединенных Штатов нет такого оружия для Украины, которое могло бы стать в текущем конфликте с РФ "волшебной палочкой". Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет РИА Новости.

Он отметил, что результаты Украины на поле боя зависят от способности украинских войск синхронизировать применение различных западных вооружений. По его словам, это жесткая и изматывающая борьба, и такой она будет и в дальнейшем.

Ранее Ллойд Остин заявил, что Вашингтон предоставит Киеву новый транш военной помощи на 100 миллионов долларов. В пакет помощи войдут боеприпасы для артиллерии и систем ПВО, противотанковые средства.

До этого директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил, что США вынуждают Украину максимально активизировать мобилизацию, призвав на службу мужчин с 17 до 70 лет и женщин.

США прекратят выделять деньги на оружие для Украины из военного бюджета

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