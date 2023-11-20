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США вынуждают Украину максимально активизировать мобилизацию, призвав на службу мужчин с 17 до 70 лет и женщин. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин, слова которого передает РИА Новости со ссылкой на пресс-бюро организации.

Такой призыв со стороны США объясняется огромным количеством потерь, которые понесли Вооруженные силы Украины (ВСУ) во время провала контрнаступления. Теперь же, как утверждает Нарышкин, Запад хочет, чтобы украинская сторона смогла показать мировому сообществу невозможность победы РФ в конфликте.

"Американские и британские кураторы Киева рекомендуют военно-политическому руководству Украины снизить до 17 лет и повысить до 70 лет призывной возраст, а также проводить дополнительную мобилизацию женщин", – добавил директор СВР.

В связи с этим в ведомстве рассказали, что министр обороны Украины Рустем Умеров предложил Верховной раде рассмотреть возможность снижения минимального возраста для призыва в армию.

"Если это произойдет, то киевский режим подтвердит свою нацистскую сущность, направив в пекло войны семнадцатилетних юношей для продления агонии ВСУ. Это очень напомнит действия верхушки фашистской Германии по созданию осенью 1944 года народного ополчения нацистов "Фольксштурм", – подчеркнули в пресс-бюро.

Нарышкин также сделал вывод, что такими действиями киевские власти подтверждают предположение о том, что они собираются вести боевые действия "до последнего украинца" ради интересов Запада. Так, например, он сообщил, что число женщин в рядах украинской армии превысило уже 40 тысяч.

"Колоссальные потери среди украинских военнослужащих заставляют Киев направлять в бой "стариков". ВСУ уже формируют подразделения из бойцов старше 40 лет и приступили к мобилизации мужчин старше 50 лет", – заключили в СВР.

Ранее командир роты 80-й ОДШБр Владислав Шевчук рассказал украинским СМИ, что ВСУ ежедневно несут тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры. По его словам, ВСУ не хватает людей из-за того, что в стране не проводится полномасштабная мобилизация.

Шевчук также заявил, что нет ничего плохого в том, что украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. По его мнению, они должны выполнять свои конституционные обязанности как граждане Украины.

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