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Украинская армия ежедневно несет тяжелые потери, поэтому необходимо ужесточить мобилизационные меры. Об этом заявил командир роты 80-ой ОДШБр Владислав Шевчук в интервью украинским изданиям, сообщает РИА Новости.

По его словам, ВСУ не хватает людей из-за того, что в стране не проводится полномасштабная мобилизация. Он добавил, что украинские войска больше не смогут отсидеться в глубоком тылу.

Шевчук также заявил, что нет ничего плохого в том, что украинские военкомы ловят призывников прямо на улице. По его мнению, они должны выполнять свои конституционные обязанности как граждане Украины.

Ранее сообщалось, что в Киеве и ряде других областных центрах Украины прошли митинги с требованием провести демобилизацию для солдат Вооруженных сил Украины, которые находятся на фронте с февраля 2022 года.

До этого член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что Украине может понадобиться усиление мобилизации из-за многочисленных потерь в личном составе ВСУ.

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