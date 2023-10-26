В Киеве анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за потерь ВСУ

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Украине может понадобиться усиление мобилизации из-за многочисленных потерь в личном составе ВСУ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью члена комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина украинским изданиям.

Он добавил, что поток граждан, которые шли в армию добровольно, иссяк. Кроме того, украинские войска на сегодня испытывают нехватку оружия для комплектования новых подразделений.

По словам Рахманина, из-за дефицита в украинской армии профессиональных инструкторов подготовка военнослужащих зачастую длится две-три недели вместо необходимых трех-четырех месяцев.

Ранее командир роты ВСУ Владислав Шевчук заявил, что украинская армия испытывает серьезный дефицит личного состава, поэтому мобилизация на Украине должна стать еще более массовой и жестокой.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил, что мобилизационные ресурсы страны на данный момент опустошены.

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