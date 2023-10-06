Представитель военкомата на Украине призвал всех мужчин быть готовыми воевать

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Представитель военкомата Полтавской области Украины Роман Истомин заявил, что каждый мужчина в стране должен понимать, что ему, скорее всего, придется воевать. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если говорить обо всех как обо всем населении Украины, то вряд ли (будут воевать). Но если брать именно военнообязанных граждан, то вполне возможно. Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках", – сказал он.

Ранее исполняющий обязанности главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил подразделения прошлой осенью.

Он также пожаловался, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, в свою очередь, заявил, что украинские власти должны активнее призывать в армию больше молодежи, чтобы не снизить темпы контрнаступления ВСУ. По его словам, для Киева пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах.

До этого СМИ также сообщали о том, что Минобороны Украины обновило список болезней для пригодности к службе. Согласно ему, по спорным статьям пригодными начнут признавать всех.