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Военкомат Львовской области Украины пообещал провести служебную проверку после появления видео, где сотрудники военкомата силой пытаются задержать мужчину на улице. Об этом сообщает РИА Новости.

"В сети интернет распространяется информация, указывающая на якобы неправомерные действия представителей территориального центра комплектования", – заявили в военном комиссариате.

Уточняется, что мужчину пытались силой затолкать в микроавтобус несколько сотрудников военкомата. Ему удалось сбежать благодаря очевидцам, которые вступились за него и потребовали вызвать полицию.

В военкомате заявили, что по данному факту руководством областного ТЦК назначена служебная проверка.

Ранее исполняющий обязанности главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной заявил, что за год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил украинские подразделения прошлой осенью.

Он также пожаловался, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что понятие "ограниченно годный" в отношении военной службы необходимо убрать. По его мнению, призывники "либо пригодны к исполнению военной службы, либо непригодны", а если человек не может по состоянию здоровья выполнять боевые задачи с автоматом в руках на передовой, то он может служить в штабе, ракетных войсках или заниматься IT.



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