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За год украинская армия потеряла до 90% личного состава, который пополнил украинские подразделения прошлой осенью. Об этом заявил и.о. главы Полтавского областного военкомата подполковник Виталий Бережной, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.

Такой статистикой Бережной поделился во время 39-й сессии Полтавского горсовета. Он также пожаловался депутатам, что в областном центре украинский план мобилизации выполнили лишь на 13%, тогда как ВСУ нуждаются в активных пополнениях.

"Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10–20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя", – добавил Бережной.

Он предложил организовать в микрорайонах Полтавы несколько участков для уведомления. В этих участках будут размещены представители местной власти, которые бы помогали установить наличие военнообязанного.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинская сторона с начала спецоперации потеряла уже около полумиллиона военнослужащих, согласно данным разведки и анализу открытых источников.

До этого экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин сообщил, что Украина не может справиться с потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения.

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