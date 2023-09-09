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Украина не может справиться с потерями и ранеными на фронте из-за коррупции в министерстве здравоохранения. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина.

"У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего", – отметил Соскин.

По мнению экс-советника Кучмы, в тяжелом положении виноваты чиновники Министерства здравоохранения Украины, допустившие высокий уровень коррупции. По мнению Соскина, именно коррупция является причиной, по которой страна не может помочь раненым. Соскин также отметил, что руководству страны не удается взять под контроль коррупцию во многих сферах, несмотря на постоянные обещания президента Зеленского бороться с ней.

Ранее Соскин сообщал, что ВСУ не могут противостоять ударной мощи российских ракет. Он заявил, что поражение Киева становится тотальным.

В свою очередь, военный эксперт Майерс заявил, что Украина остро нуждается в выходе из конфликта с Россией. По его словам, у украинцев нет эффективной контрстратегии, и они сейчас "в большой беде".