Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка Вооруженных сил (ВС) РФ "Запад" смогла улучшить свое положение по переднему краю на купянском направлении, а также отбить три атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожить до 100 украинских военных и 6 единиц техники. Об этом сообщет Минобороны РФ.

"При поддержке авиации и огня артиллерии ВС РФ отразили три атаки 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоегоровка Харьковской области", – указано в сообщении.

Отмечается, что ВСУ потеряли две боевых бронированных машины, два автомобиля, самоходную установку "Гвоздика" и систему М777, произведенную в США.

Ранее начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщал, что российские войска группировки уничтожили до роты украинских военных на купянском направлении. Помимо этого, российские ПВО смогли поразить два украинских разведывательных беспилотника около населенных пунктов Таволжанка и Николаевка.

Также артиллерия РФ уничтожила буксируемую гаубицу М777 американского производства и два минометных расчета в районе населенных пунктов Крахмальное и Шейковка.

До этого Зыбинский заявлял, что ВС РФ смогли отразить пять контратак ВСУ и овладели двумя принадлежащими им опорными пунктами. Общие потери украинской армии составили до роты солдат.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20 около сел Ковшаровка и Подолы, добавил он.



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