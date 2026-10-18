Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 октября, 16:50

Происшествия

Священник погиб от упавшего креста во время мессы в Эквадоре

Фото: 123RF.com/federicofoto

Священник Патрисио Санчес Молинари погиб в Эквадоре после того, как на него упал тяжелый крест. Об этом сообщил телеканал 24 Horas со ссылкой на архиепархию Гуаякиля.

"Сообщаем, что наш дорогой отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари, служивший настоятелем церкви Перпетуо Сокорро в Центральном викариатстве, отошел в дом Отца, чтобы пребывать в Его присутствии и славе", – указано в сообщении.

Трагедия произошла 17 октября в церкви Перпетуо Сокорро в городе Гуаякиле. В ходе ежедневной мессы крест сорвался со стены и рухнул на священнослужителя. Это транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Причины ЧП пока не установлены.

Ранее в индийском штате Махараштра 25-летняя женщина получила тяжелые травмы на ярмарке: ее волосы намотало на подшипник колеса обозрения и оторвало вместе с кожей головы. Находившиеся поблизости полицейские быстро остановили аттракцион. Пострадавшую сняли с колеса и доставили в больницу.

Читайте также


происшествияза рубежом

Зумеров назвали самым несчастным поколением

Только 44% опрошенных зумеров оценили свое благополучие как высокое

Зумеры теряют вкус к жизни не из-за слабости характера, а по строгим законам нейробиологии

Читать
закрыть

В России предложили ввести предоплату в вузах

Мера нужна, чтобы поступающие не заключали договоры сразу с несколькими вузами и не занимали места

Однако эксперты напоминают: привилегией системы образования в РФ остается широкий выбор

Читать
закрыть

Многодетным мужчинам предложили платить 2 миллиона рублей

Задача капитала – это поддержка, прежде всего, ответственного отцовства

Читать
закрыть

Волки запугали российские регионы

В одном из случаев волк погнался за женщиной, которая выгуливала собаку

Читать
закрыть

Как москвичи пожаловались на ночной клуб в высотке в центре города?

Местные жители месяцами не могут спать из-за шума, мусора и посетителей в неадекватном состоянии

Читать
закрыть

Как живут ушедшие "на пенсию" служебные собаки?

Если найти нового владельца для собаки не удается, ее в большинстве случаев направляют в приют

Читать
закрыть

Где правильно хранить заготовки на зиму?

Сушеные овощи, фрукты, грибы и зелень важно защитить от влаги и прямых солнечных лучей

Банки с вареньем, джемами и маринованными овощами можно хранить в кухонном шкафу или кладовой

Читать
закрыть

Неизвестный слил интимное видео москвички в Сеть

Москвичка заявила, что не собирается испытывать стыд

Эксперты уточняют: действия шантажиста подпадают под статью о неприкосновенности частной жизни

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика