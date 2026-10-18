Священник погиб от упавшего креста во время мессы в Эквадоре

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Священник Патрисио Санчес Молинари погиб в Эквадоре после того, как на него упал тяжелый крест. Об этом сообщил телеканал 24 Horas со ссылкой на архиепархию Гуаякиля.

"Сообщаем, что наш дорогой отец Патрисио Альфредо Санчес Молинари, служивший настоятелем церкви Перпетуо Сокорро в Центральном викариатстве, отошел в дом Отца, чтобы пребывать в Его присутствии и славе", – указано в сообщении.

Трагедия произошла 17 октября в церкви Перпетуо Сокорро в городе Гуаякиле. В ходе ежедневной мессы крест сорвался со стены и рухнул на священнослужителя. Это транслировалось в прямом эфире в соцсетях.

Причины ЧП пока не установлены.

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