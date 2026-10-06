06 октября, 04:26Происшествия
Один военный погиб и пятеро пострадали во время учений в Австралии
Фото: depositphotos/duha127
По меньшей мере один военнослужащий ВС Австралии погиб, еще пятеро получили ранения в ходе учений на полигоне Маунт-Банди. Об этом сообщило Минобороны страны.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 октября. Подробности происшествия не раскрываются, дополнительная информация будет опубликована "по мере возможности", отметили в министерстве.
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