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06 октября, 04:26

Происшествия

Один военный погиб и пятеро пострадали во время учений в Австралии

Фото: depositphotos/duha127

По меньшей мере один военнослужащий ВС Австралии погиб, еще пятеро получили ранения в ходе учений на полигоне Маунт-Банди. Об этом сообщило Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел 5 октября. Подробности происшествия не раскрываются, дополнительная информация будет опубликована "по мере возможности", отметили в министерстве.

Ранее пожар произошел на борту авианосца "Шарль де Голль" Военно-морских сил Франции в порту Тулон. Судно находится там на плановом техническом обслуживании.

Возгорание случилось в одном из технических помещений. По предварительным данным, причиной могли стать работы с использованием газового резака. Огонь удалось локализовать в течение часа, еще через час его полностью потушили.

В сентябре двух военнослужащих Корпуса морской пехоты США задержали на японском острове Окинава по подозрению в нападении на троих местных жителей. Инцидент произошел во время праздничных мероприятий, посвященных местному фестивалю.

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