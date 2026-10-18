Выставка-пристройство кошек пройдет в Зеленограде 24 октября

Фото: пресс-служба ГБУ "Доринвест"

Выставка-пристройство кошек из городских приютов пройдет в культурном центре "Зеленоград" в субботу, 24 октября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Посетители увидят 20 кошек, которые отличаются возрастом, характером и внешним видом. Все кошки прошли вакцинацию и чипирование, а также кастрацию и стерилизацию.

Сотрудники приютов предоставят информацию о здоровье и особенностях поведения каждой кошки, помогут с ней познакомиться и ответят на вопросы будущих владельцев.

Выставка будет работать с 11:00 до 17:00, вход свободный. Тем, кто захочет забрать животное, нужно взять с собой паспорт для оформления договора об ответственном содержании и переноску.

Также познакомиться с подопечными приютов "Зеленоград" и "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" можно ежедневно, кроме понедельника и пятницы, с 13 до 17 часов. Для посещения понадобится паспорт.

Ранее сообщалось, что с начала года новый дом обрели 1 963 животных из городских приютов Москвы, среди них – 1 436 собак и 527 кошек. В настоящее время в 13 приютах остаются почти 15,8 тысячи животных, которые ждут новых хозяев.