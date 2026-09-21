"Моспитомец" помогает животным из городских приютов обрести новый дом

Фото: пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

С начала года новый дом обрели 1 963 животных из городских приютов Москвы, среди них – 1 436 собак и 527 кошек. Сейчас в 13 приютах остаются почти 15,8 тысячи животных, которые ждут новых хозяев, сообщили на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Познакомиться с питомцем можно непосредственно в приюте, на выставках-пристройствах или через сервис "Моспитомец" на mos.ru. На выставках будущие владельцы могут лично пообщаться с животным, узнать у сотрудников и волонтеров о его характере, привычках и особенностях.

В этом году на выставке "Пушистый хвост" в Измайловском парке новый дом нашли 24 собаки и кошки. На мероприятие привезли около 50 питомцев из шести столичных приютов, в том числе "Пушистого друга", "Бирюлева", "Солнцева", "Некрасовки" и "Зоорассвета".

Еще около 250 собак и кошек представили на четырехдневном фестивале "Моспитомец × Четвероногий друг". Хозяев обрели 66 животных, что стало рекордным результатом мероприятия. Для сравнения на аналогичном фестивале в прошлом году в семьи отправились 18 питомцев.

Среди пристроенных животных оказалась собака Кнопа из приюта "Зоорассвет". Ее будущие хозяева познакомились с ней 8 августа на выставке во дворце Н. А. Дурасова в музее-усадьбе "Люблино".

"Кнопочку мы взяли на выставке 8 августа во дворце Дурасова. Это была любовь с первого взгляда. Дочка давно просила собачку, но никак не складывалось. По характеру она очень добрая, умная и игривая", – рассказала новая хозяйка Кнопы Алена.

По ее словам, первые несколько ночей собака лаяла на любой шорох, однако вскоре перестала. Сейчас Кнопа привыкает к новому дому, хотя остается привередливой в еде и не любит купаться.

Выбрать питомца можно и через сервис "Моспитомец". В каталоге размещены анкеты собак и кошек из городских и частных приютов с фотографиями, информацией о возрасте и характере животных, а также контактами приютов и волонтеров.

Будущим хозяевам рекомендуют учитывать не только внешний вид животного, но и его характер, активность, отношение к людям и другим питомцам и особенности содержания. После выбора питомца и заполнения электронной формы с человеком связываются сотрудники приюта и согласовывают встречу.

Если после знакомства будущий хозяин решит забрать животное, стороны заключают договор ответственного содержания. При этом человеку дают три дня на окончательное решение и подготовку к переезду питомца.

Сейчас в городских приютах Москвы содержатся 13 974 собаки и 1 766 кошек. Все животные привиты и чипированы, находятся под наблюдением специалистов и готовы к переезду в новый дом.

Ранее сервис "Моспитомец" открылся для частных приютов. Присоединиться смогут те, что находятся в Москве, соблюдают порядок организации деятельности и выполняют установленные правила. В столице действуют 13 городских приютов, где содержатся несколько тысяч собак и кошек: их прививают, чипируют и готовят к новым хозяевам.